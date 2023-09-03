Mustafa Er: '''Bize yakışmayan bir oyun''

Ümraniyespor teknik direktörü Mustafa Er, 4-0 kaybedilen Bodrum FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, çok üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bize yakışmayan bir oyun, camiamızdan özür diliyoruz. Oyunun değerlendirilecek çok fazla bir tarafı yok. Bu kadar basit hata benim de ilk defa başıma geliyor. Dört gol yedik ve dördü de bireysel hata. Ayağımızdaki topları rakibe verdik. Bu anlamda bir değerlendirme yapmak lazım. İlk yarı 3 gol yedik geri dönmeye çalışıyorsunuz ama yetmiyor. Söylenecek pek bir şey yok. Bize yakışmayacak bir oyun ve yakışmayacak bir skor ortaya çıktı."



