Mustafa Er: ''Baskılı bir takım olacağız''

Trendyol 1.Lig'in 3.haftasında deplasmanda Sakarayaspor ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er maç sonrası açıkalamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Er: ''Baskılı bir takım olacağız''
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26 Ağustos 2023 22:36
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 22:37
Trendyol 1.Lig'in 3.haftasında Sakarayaspor ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er maç sonrası açıkalama yaptı.

Özellikle ilk yarıda savunma hattında yanlış oynadıklarını, Sakaryaspor'a birçok pozisyon verdiklerini belirten Er, "İlk yarının son dakikalarında gol atarak galip girdik, bu bizim için çok büyük bir şanstı. İkinci yarı sistem değişikliğine gittik, 20-25 dakikalık bölümde çok iyi oynadık, orada da biz farkı arttırabilirdik, ceza sahasında tercih hataları yaptık." diye konuştu.

Er, uzatmalarda tekrar etkili olduklarını, pozisyonlar bulduklarını dile getirerek, "Bizim için 1 puan böylesi zor bir deplasmanda iyi diye düşünüyorum çünkü özellikle son iki haftada oynadığımız Sakarya ve Göztepe, geçen sezon play-off oynamış, aynı hoca ve aynı oyuncu grubuyla devam ediyor ve iyi takımlarına takviyeler yaptılar." dedi.

Takımdan 18 oyuncu ayrıldığını, 14 futbolcunun transfer edildiğini, uyum sürecinden sonra daha iyi oynayan bir takım olacaklarını aktaran Er, "5. haftadan sonra çok daha ritimli, baskılı oynayan bir takım haline geleceğiz ve birçok maç kazanacağız." diye konuştu.

 
 
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