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Mustafa El Kabir, Süper Lig'de kaldı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Mustafa El Kabir'i renklerine bağladı.

Kaynak: Sporx.com
Mustafa El Kabir, Süper Lig'de kaldı!
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16 Temmuz 2018 16:57
Transfer çalışmalarını yürüten Ankaragücü, Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Mustafa El Kabir'i renklerine bağladı.

Beştape'deki ulüp binasında MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile bir araya kalan başarılı futbolcu, görüşmenin ardından kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayan imzayı attı.

Mısırlı golcü, geçen sezonun 2. yarısında İsveç'in Hacken takımında kiralık olarak forma giymişti.



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