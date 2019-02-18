Mustafa Denizli'nin kehaneti bu kez tutmadı!

'nın tecrübeli teknik direktörünin tahminleri bu kez tutmadı! Daha önceki yıllarda çalıştırdığı takımlarda ''30. haftada şampiyonuz'', ''26. haftada şampiyon olacağız.'' gibi kehanetlerde bulunan Denizli, Kasımpaşa'dayken yaptığı kehanetin ardından düşüşe geçti.Beşiktaş'ı 4-1 yendikleri maçın ardından konuşan Mustfa Denizli, "Şu an 2. sıradayız, bu değişebilir çünkü daha oynanacak maçlar var. Bu tabloyu 28.-29. haftaya taşırsak o zaman şampiyonluktan bahsedebiliriz ve" sözlerini kullanmıştı.Denizli'nin şampiyonluktan ilk kez bu kadar açık bir şekilde bahsettiği açıklamanın ardından Kasımpaşa, oynadığı 5 maçı da kaybetti.Beşiktaş maçından sonra 2. sırada bulunan Kasımpaşa, Denizli'nin bu açıklamasının 5 hafta sonrasında ise küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde kendisine yer buldu.