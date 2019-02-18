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Mustafa Denizli'nin kehaneti bu kez tutmadı!

Ligde yaptığı iddialı yorumlarla dikkat çeken Mustafa Denizli, şampiyonluk açıklamasının ardından oynadığı son 5 maçı da kaybetti.

Kaynak: Sporx.com
Mustafa Denizli'nin kehaneti bu kez tutmadı!
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18 Şubat 2019 17:00
Kasımpaşa'nın tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli'nin tahminleri bu kez tutmadı! Daha önceki yıllarda çalıştırdığı takımlarda ''30. haftada şampiyonuz'', ''26. haftada şampiyon olacağız.'' gibi kehanetlerde bulunan Denizli, Kasımpaşa'dayken yaptığı kehanetin ardından düşüşe geçti.

Beşiktaş'ı 4-1 yendikleri maçın ardından konuşan Mustfa Denizli, "Şu an 2. sıradayız, bu değişebilir çünkü daha oynanacak maçlar var. Bu tabloyu 28.-29. haftaya taşırsak o zaman şampiyonluktan bahsedebiliriz ve bu tabloyla o haftalara girersek şampiyon da oluruz." sözlerini kullanmıştı.

5 MAÇI DA KAYBETTİ, KÜMENİN 5 PUAN ÜZERİNDE

Denizli'nin şampiyonluktan ilk kez bu kadar açık bir şekilde bahsettiği açıklamanın ardından Kasımpaşa, oynadığı 5 maçı da kaybetti.

Beşiktaş maçından sonra 2. sırada bulunan Kasımpaşa, Denizli'nin bu açıklamasının 5 hafta sonrasında ise küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde kendisine yer buldu.



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