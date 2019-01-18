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Mustafa Denizli'den rövanş öncesi uyarı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kupada Alanyaspor ile oynadıkları maçı değerlendirdi.

Kaynak: AA
Mustafa Denizli'den rövanş öncesi uyarı
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18 Ocak 2019 00:23
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise tempolu bir maç oynadıklarını ifade etti.

İki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getiren deneyimli teknik adam, "Belki her şeyin olduğu bir maçta izleyenler sadece gol göremedi. Onun dışında deplasmanda alınan beraberlikler iyi sonuç gibi gözükse de iki ayaklı maçların her zaman riski vardır. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirerek rövanşa hazırlanacağız." diye konuştu.

Denizli, maçın içinde bazen istenmeyen hareketlerin olduğunu ifade ederek, bunu bir kez daha gördüklerini vurguladı. Maçta tahriklerin olduğunu ve bitiş düdüğünün ardından futbolcularının kırmızı kart gördüğünü dile getiren Denizli, bütün bunları değerlendirerek oynayacakları lig ve kupa maçlarına yarından itibaren hazırlanmaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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