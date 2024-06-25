Mustafa Denizli: 'Tur şansımız yüksek'

İzmir ve Türk futbolunun duayen isimlerinden ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, EURO 2024'te son 16 turuna yükselen A Milli Takımımız ile ilgili Yeni Asır Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.



"TUR ŞANSIMIZ YÜKSEK"



Deneyimli teknik adam, ay-yıldızlıların gruptaki sancılı performansını, eleme maçlarında tersine çevireceğini belirtip takım üzerindeki baskının kalktığını kaydederek, "Özellikle saha dışında yaratılan gündem, teknik direktör ve futbolcular üzerinde büyük baskı oluşturdu. Oynanan oyundan öte, gruptan 6 puanla ikinci çıkmak çok önemli. Ve bunun takıma büyük moral oldu kanaatindeyim. Bu tip turnuvaları 2 bölüm olarak değerlendirmeliyiz. İlk etap grup aşaması. İkinci bölüm eleme karşılaşmaları. Biz artık gruplarda stres seviyesi yüksek 90 dakikalar oynadık ve Avusturya karşısında rahat olacağız. Çeyrek finale çıkarsak önümüzün açık olduğunu düşünüyorum" diyen Denizli, "Avusturya bizim düşündüğümüzün tersi duygular yaşayabilir. Grupları rahat geçtiler ve büyük övgü aldılar. Elemelerde asıl üzerinde baskı hissedecek taraf onlar olacak. Milli Takımımız'ın tur atlama şansının yüksek olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"EURO 2024'TE BENİ HEYECANLANDIRAN BİR YILDIZ YOK"



Genellikle büyük turnuvalarda takımların yeni sistemler ortaya koyduğunu ve futbolun geleceğini etkilediğini ancak EURO 2024'te bu durumun yaşanmadığını tespit eden tecrübeli futbol adamı, "Sistemleri, içindeki yıldızlar anlamlı kılar. Kreatif oyuncular gittikçe azalıyor. Yaratıcı futbolcuların yokluğu sistemleri işlevsiz kılıyor. Euro 2024'te beni heyecanlandıran bir yıldız yok ve dolayısıyla iştahlandırıcı bir oyun yok. Takımımızda tüm dünyanın izlerken zevk duyduğu, sahadayken ne yapacağını kestiremeyeceğimiz, Arda gibi, Hakan gibi ekstra özellikleri olan isimlerimiz var. Bu durumu Avusturya maçından başlamak üzere lehimize çevirmeliyiz" dedi.











