Mustafa Denizli: 'Penaltılar gol olsa ilk devreyi lider kapatmıştık'

Süper Lig'de ilk devreyi 29 puanla kapatan Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Ligin flaş ekibinin tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Önemli açıklamalar yapan Denizli, Kasımpaşa'nın ilk hedefinin Avrupa olduğunu dile getirdi."İkinci yarı hazırlıklarına İstanbul'da başladık. Yaklaşık 6 antrenman yaptıktan sonra Antalya'ya geldik. Ayın 6'sından itibaren buradaki çalışmalarımızda sabah ve öğlen olmak üzere çift antrenman şeklinde yapıyoruz. Buraya gelmek için kararsızdım ama kupa kurasında Alanyaspor çıkınca bu kamp sürecini Antalya'da değerlendirmek istedik. Hem kupayı ciddiye aldığımızı takımımıza hissettirmek için hem de yeni gelen arkadaşlarla futbolcuların daha uzun süre birlikte olabilmeleri için böyle bir tercihte bulundum. Burada çalışmalar tam da düşündüğüm gibi gidiyor. Türkiye'deki aşağı yukarı bütün takımlar burada. Kendi tesisimizdeki rahatı bulur muyuz diye sorarsanız; öyle tesise sahip hiçbir takım hiçbir otelde o rahat çalışma imkanını bulamaz. Belki o bakımdan biraz dezavantajlıyız ancak düşündüklerimizin gerçekleşmesi açısından sağlıklı bir kamp geçiriyoruz.""Transfer politikası yürütürken takımın dönem itibariyle ve özellikle gelecek süreçle ilgili planlaması olması lazım. Tercih ettiğimiz futbolcuların biri 19 diğeri 20 yaşında. İkisi de Kasımpaşa'ya katkı sağlayacak yeteneğe sahip. Gelişme süreçleri burada daha da gelişir ve kendileri muhtemelen ciddi kaydadeğer futbolcular olarak karşımıza çıkar. Bu takviyeler esasında günü kurtarmak için yapılan transferler değil. Kulübümüzün yaptığı yatırımlarının ileride eğer olacaksa kendilerine geri dönmesi açısından değerlendirdiğimiz transferler. O açıdan kendilerinden memnunum. İki tane transferimiz daha olacak. Gelecek oyuncuların da yaşı en fazla 24 olacak. Kendi içimizde de gençlerimiz var. Zaten yaş ortalaması olarak Türkiye'nin en genç takımlarından birisiyiz. Diğer bir yandan futbolcuyu sadece yaşıyla değerlendiremezsin. Genç olur ama tecrübeli olur, son derece olaylara vakıf, lider vasıflı birisi olur. Kendini ve arkadaşlarını yönetecek vasıfta olur. Bu profildeki futbolcular bizde var. Şu an da bizde 18 ile 30 yaş arasında futbolcular var, bu iyi bir ortalama. Bu açıdan bakarsak umuyorum ki Kasımpaşa'ya uzun süre hizmet edecekler. Geldikleri fiyatların çok üzerinde fiyatlara kulüplerine katkı sağlayacaklar."Çalışmalarda futbolcuların yüzü gülüyor. Antrenmanlardan keyif alıyorlar. Diğer takımlara göre bu farkı gördük, bunu sağlamak çok kolay olmasa gerek... Bunu nasıl başarıyorsunuz?"Bu benim aşağı yukarı 50. kampım. Kamp süreçleri, futbolcular için sıkıcıdır. Herhangi bir aktivite ortaya çıkarmazsanız hem saha içerisinde hem de saha dışarısında böyle kampların çok bir faydasını göremezsiniz. Biz futbolcuların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimini sağlayacak programlar seçiyoruz. Saha içinde mutlu olan futbolcu saha dışında da mutludur. Daha doğrusu saha dışındaki mutluluğunu sahaya da koyar, bu da benim için çok önemli. Kamp süresince futbolcunun vücut dilinin antrenmanı nasıl geçirdiğini takip etmek mecburiyetindeyiz. Buna daha farklı aktiviteler de koyabiliriz. Geldiğimiz üç günden bu yana bir binanın içerisindeyiz. Binadan 150 metre gidiyoruz çalışma yapıyoruz tekrar içeri giriyoruz yani zaman zaman geçici mekanlar kullanabiliriz. Takım bütünlüğünü sağlamanın sıkıcı olmaması için. Esasında takım bütünlüğü koyu bir disiplinle de sağlayabilirsin. Buna takım bütünlüğü denmez aslında, huzur içerisinde yaşayan ve çalışan insanın randımanı da değişir. İyi gidiyoruz. Bu esasında yanıltıcı bir görüntü de olabilir. Günler ilerledikçe algı da değişebilir çünkü 17'sine kadar buradayız. Önümüzde 10 güne yakın bir süreç var bu kampın bize her bakımdan katkı sağlaması lazım.""Evet. Onlara 'Bu kadar yemeyin' dedik. Ben bu oyun şeklini benimsiyorum ve futbolcularıma da bunu aşılamaya çalışıyorum. Bu hem oynayan hem de izleyenin zevk aldığı bir oyun türü. Tabii bütün bunlar başkaları zevk alsın, biz alalım diye değil; yanında sonucu da alalım diye. Sonuç yanında gelmişti aslında. Bu yıl, kaçırdığımız beş penaltı var. Normal olarak penaltıya gol yüzdesi yüksek bir vuruş olarak bakarız. Bu penaltılar gol olsaydı puan farklıyla Süper Lig'in lideri Kasımpaşa'ydı. Yani burada benim dışımda gelişen olaylar var. Ben ancak bu çalışmalarla takımın oynayacağı futbol türünü geliştirmeye çalışabilirim. Burada bir eksiklik görürsem düdüğü çalar, oyunu durdurur ve eksikleri gidermeye çalışırım. Maçta böyle bir imkanım yok. Bu açıdan bakıldığında yediğimiz gollerin fazla bir önemi yok. Türkiye, detaycı bir ülke olduğu için illa bir eksiğini bulacak diye...""Ben Türkiye'deki bütün şampiyonluklarımı hücumla kazandırdım, o söz başka ülkeler için söylenmiştir. Savunmayla kazandırdığım maçlar, eleme usulü maçlardır. Benden daha güçlü rakiplere karşı bu anlayışın yeri vardır ama sadece bir veya iki maç içindir, oyun felsefesi olarak değil. Benim oyun felsefem, hücum üzerine kurulur. Ben de bir hücumcuydum. Takımımı savunma yaparken değil, hücumda keyif verirken, pozisyon üretirken, gol atarken görürsem mutlu olurum. Dolayısıyla bu, böyle devam edecek. Evet, yediğimiz gollere bakarsak sezon başında takımın başında olan bir teknik direktör değilim. Geldiğim sürece kadar 7 maçta yenilen 14 gol var. Sonrasında oynadığımız 10 maçta ise yediğimiz gol ile attığımız gol sayısı belli.Bütün bunlar bu takımın bazı eksikleriyle beraber bu ligin etkili takımlarından birisi olduğumuzu gösteriyor. Belki de hücumda en etkili takım olduğumuzu herkes kabul ediyor. Hücum yönünde daha yapacağımız işler var ama defansif anlamda yapacağımız işler de var, buradan bir gelişim sağlarsak... Esasında transfer politikamıza bakarsanız aldığımız oyuncular yine hücum yönünde futbolcular. Topa sahip olma oranına bakarsak ligin en az topla oynayan takımlarından biriyiz. Topla ortalama yüzde 40 oranında oynamışız. Ligin en fazla şut atan takımı ve en fazla gol atan aynı zamanda en fazla gol kaçıran takımıyız. Kasımpaşa seyircisi sayısını artırmaya çalışıyoruz ki izleyici sayımız arıyor da. Gördüğüm kadarıyla her insan bizim maçlarımızı izlediğini söylüyor. Bunlar Kasımpaşa taraftarı değil ancak taraftarımızda sayı olarak, coşku olarak artmaya başladı. Bu da bizim için son derece olumlu bir gelişme.""Hiç yok. Ne olur? Yani şu anda tek bir takım avantajlıymış gibi gözüküyor, arkasında 5'li 6'lı bir grup var. Yarış bu grubun içerisinde devam eder, ikinci yarının ilk beş haftası bu tabloyu değiştirebilir. Buradan kopmalar olacaktır. Bu yarış, ilelebet böyle süremez. O haftalarda takım sayısı azalırsa, hele de söylediğim haftalarda ikinci sırada olursak, önümüzde kim olursa olsun... Son 5-6 haftayı farklı değerlendirecek bir ekibiz biz. Benim söylediğim bu""Zaten ilk hedefimiz o. Hangi kulvardan girersek girelim hedefimiz bu. Burada iki kulvar var. Birincisi, ligde elde edebileceğin klasman yerleri, ikinci de Türkiye Kupası'ndan gidebileceğin yerler. Şu anda bu iki yolun içerisindeyiz dışarına çıkmaya da hiç niyetimiz yok. Dolayısıyla sizin dışarıdan gözlemlediğiniz pozitif atmosfer devam etme mecburiyetinde""Onlar, iki oyuncunun uyumuyla ilgili değil. Onlar takım oyunun içerisinde ön plana çıkan iki oyuncu. İkisi de son derecede başarılı ama neticede onların etrafında büyük mücadele eden ve topu bitirici noktaya getirmek için çok efor sarf eden arkadaşları var. Onların final noktalarında, bitirici vuruşlarında ve son paslarda sadece kendi takımlarında değil, lig içerisinde daha farklı özellikleri var. Bir futbolcu bireysel olarak çok başarılıdır ancak çevresini de düşünmek lazım. Yani bizde bireysel bazda değerlendirmeler yapılıyor. İkisi de çok yetenekli futbolcu, ikisi de çok sevdiğim, gelişimlerine katkı sağlamak için uğraştığım futbolcular. Oyun şeklimiz de belki onları bu kadar ön plana çıkardı. Kasımpaşa'da 10 haftadır değil, iki yıldır oynuyorlar. Daha iyilerini yapabileceklerine inanıyorum. Tüm bunların yanında desteği veren arkadaşları da var. Belki bu desteği daha fazla verirken zaman zaman yakaladığımız pozisyonlar oluyor. Yani bir lig yaşıyoruz ki bu kadar basit. Kısaca özetimiz; şu kazandığımız penaltıları gole çevirsek bugün puan farkıyla liderdik"