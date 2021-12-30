Mustafa Denizli: 'Penaltı pozisyonu için yorum yapmaya gerek yok'

Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Mustafa Denizli yaptığı açıklamada, "Bu turun iki takım için de en zor eşleşmesiydi. Sahadaki pozisyonlar da bunu gösterdi. Özellikle pozisyonlar açısından ikinci yarı bizim için daha fazlaydı. Tabii ki üzülüyoruz. Kupaya veda ettik. Beşiktaş tur atladı, onları kutlarız." dedi.



Ligdeki kötü gidişin kendilerini üzdüğünü belirten tecrübeli teknik adam, "Ligdeki durum, bizi ciddi şekilde üzen bir süreç. İyi oynayıp kazanamadığımız maçlar da oldu ama benim bu takımdan şüphem yok. Bu takıma duyduğum güven hiçbir zaman azalmadı. Bizim hayatımız zorluklarla, mücadelelerde geçti. Bunları da aşacağız, aşarız." şeklinde konuştu.



Naderi'nin düşürülmesinin penaltı olup olmadığı ve oyuncusunun net penaltı olduğunu söylemesi hatırlatılırken Mustafa Denizli, "Yorum yapmaya gerek yok. O konuda konuşmak istemiyorum. O konuda konuşmak beni farklı bir pozisyona getirir o yüzden yorum yapmak istemiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.





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