Mustafa Denizli: 'Oynadığımız futbol mutlu etti'

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçın sonucunu iki duran topun belirlediğini söyledi.Denizli, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilginç bir 90 dakika yaşadıklarını belirterek, "Düşündüklerimizin önemli bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz bir maçta puan alamadık. İlk 45 dakikadaki futbol beni son derece memnun etti. Daha fazla skor yapabilirdik. İkinci yarıda o görüntüden belki uzaklaştık. Penaltı ve serbest vuruştan iki duran top, oyunun sonucunu tayin etti." diye konuştu."Genel çerçevede takımdan memnun değilim diyemem. Futbol heyecan oyunu. Bu heyecanın dün derbide nasıl etkilediğini gördük. Genç bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Genç kardeşimize Allah'tan rahmet, Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum. Devre arasında düşündüğümüz bölgelerdeki eksikliği kapatırsak, daha fazla alternatife sahip olacağız. Bunun da planlamasını yaşıyoruz. Rakibimizi tebrik ederiz. Antalyaspor, ligin iyi takımlardan biri. Taraftarımızı 3 puanla mutlu etmek isterdik ama olmadı."Çok fazla alternatifli bir takım olmadıklarını kaydeden Mustafa Denizli, "Faydalanamadığımız futbolcular var. Onlar katılınca bu imkan daha da fazla olacak. En fazla üzerinde durmak istediğim görüntü ise ikinci yarıları iyi oynayan Kasımpaşa'nın ilk kez bunu tersine çevirmesiydi. Bunun telaşın getirdiği bir durum olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.