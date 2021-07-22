Mustafa Denizli'nin istediği Fiorentinalı

Süper Lig takımlarından Altay'ın başında bulunan Mustafa Denizli, hücum hattına Fiorentina'dan tavsiye istedi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Instagram
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Mustafa Denizli'nin istediği Fiorentinalı
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22 Temmuz 2021 13:59
Dış transferde hücuma takviye yapacak olan Altay, arayışlarını İtalya'ya yöneltti.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin raporu doğrultusunda siyah-beyazlı yönetim, Serie A ekibi Fiorentina'nın kanat oyuncusu Riccardo Sottil'i gündemine aldı.

Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyla bağlantıya geçen kurmaylar, kiralık olarak Sottil'i renklerine bağlamayı planlıyor. 22 yaşındaki futbolcu, Torino'da yetişirken Pescara ve Caliari'de de kiralık olarak forma giydi.


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