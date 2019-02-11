Mustafa Denizli: 'Kolay yiyorduk, şimdi daha kolay yiyoruz'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Ankaragücü'ne 3-0 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu."İkinci yarıya kötü bir seriyle başladık. Bu akşam da oyun son derece dengeli giderken kullanamadığımız pozisyonlar oldu. Bu sırada bir anlık gafletimiz gole mal oldu. İkinci yarının başlangıcı da keza böyleydi. Hatalarımızın olduğu bir maçı geride bıraktık. Çok kolay gol atan bir takımdık şimdi gol atmakta zorlanıyoruz. Kolay gol yiyorduk şimdi çok daha kolay yiyoruz. Çaresini bulacağız. İki kulvarda da yolumuza devam edeceğiz. Sendeledik şu anda ama düşmeye pek niyetimiz yok. Bunu önümüzdeki haftalarda mutlaka değiştireceğiz. Bir takım şeyler yeniden inşa edilecek. Kaybettiğimiz bir maçın çok fazla eleştirisini burada yapmam doğru değil. Eleştirilerimizi kendi içimizde yapacağız. Bu çizgiyi kırmak ve değiştirmek zorundayız. Maçı kurtarabilecek pozisyonlar da geldi ama vuruşlar ve son paslar son derece yanlıştı. Maçın kırılma noktası birkaç taneydi. Oyuncularımız, çok puana ihtiyacı olan bir rakibe karşı büyük bir mücadele ortaya koydular, bunu da göz ardı etmemek lazım. Rakip takımın mücadelesini ve alt sıralardan kurtulma isteğini de görmek lazım."