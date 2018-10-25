Mustafa Denizli, Kasımpaşa'nın hedefini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında B.B Erzurumspor'a konuk olacak Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Erzurumspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Ligde her maçın zor geçtiğini ifade eden Mustafa Denizli, "Dolayısıyla bu hafta oynayacağımız maç da grafiğini yukarı doğru çeviren Erzurumspor ile. Daha önce oynadığımız maçlardan tempo olarak, hücuma çıkış olarak memnunum. Gol sayımız iyi. Ancak onlar iç saha maçlarıydı. Şimdi yeni bir sınav, yeni bir 90 dakika. Performansını yukarı doğru çeviren 2 takımın maçı olacak" dedi.Futbolseverlerin Kasımpaşa'nın maçlarından keyif alır hale geldiğini belirten Denizli, "Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bunu devam ettirirken yanında alacağımız puanlarda çok önemli. Eğer bir yerde olmak istiyorsak, bir hedef koyduysak bunu içeride dışarıda gerçekleştirmenin çarelerini arayacağız. Futbolcularımın idman isteklerinden son derece memnunum. Bunun yanında kısıtlı bir kadromuz var, gözümüz gibi sakınıyoruz. Antrenmanda koşmalarda dahi müdahale hissettiğim anda kesiyorum herhangi bir terslik olmasın diye. Ümit ediyorum ki devrenin sonuna kadar bu durumu muhafaza ederiz" ifadelerini kullandı.