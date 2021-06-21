Mustafa Denizli için kader haftası

Altay'ı Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli'nin kaderi bu hafta içinde belli olacak.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Mustafa Denizli için kader haftası
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21 Haziran 2021 14:42
Futbola başladığı ve 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik adam olarak dönerek TFF 1'inci Lig'de sezonun son 2 haftası ve Play- Off'ta 5'te 5 yaptırdığı siyah-beyazlı takımı 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli'nin kaderi bu hafta belli olacak. Altay'da 21-28 Haziran'da gerçekleşecek olağan genel kurulda başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun seçime tek aday olarak girip yeniden başkanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

GÖREVİ BELİRSİZ

Özgür Ekmekçioğlu'nun başkan seçilir seçilmez teknik direktör konusunu bir an önce çözüme kavuşturması bekleniyor. Denizli'nin kulüpte kalması halinde hangi görevi üstleneceği ise şu an belirsizliğini koruyor. Usta çalıştırıcının sportif direktörlük görevine getirilmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.


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