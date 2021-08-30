Mustafa Denizli: 'Fenerbahçe'ye yenilmek anormal değil'

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Mustafa Denizli "Karşılıklı iyi mücadeleler oldu. Önde top tutamamanın sıkıntısını yaşadık. Bunları dert etmiyoruz, ileride aşarız. Bir takım mağlubiyetle tanışır. Fenerbahçe hak etti. Daha etkili oynadılar. Biz de iyi mücadele ettik. Taraftarımıza teşekkür ederim. Futbolcularımızı kutlarım. Bazı pozisyonlarda hata yaptık ama sorun değil. 2 puan ortalamasıyla gidiyoruz, bu bizim için ve bunun altına düşmemeliyiz. Futbolcularımın mücadelesi beni tatmin etti. Altay ligin renkli takımı olmaya devam edecek. Türkiye'de birçok insan lige yeni çıkan bir takımın, böyle bir fikstürde 6 puan alacağını düşünmez. Ancak karşınızda Fenerbahçe var ve ülkenin en güçlü takımlarından biri. Fenerbahçe'nin kazanmasında anormallik yok." dedi.



