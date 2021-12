Mustafa Denizli: 'En büyük isteğimizdi, malesef olmadı'

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Önümüzde oynayacağımız maçlardan sonra sezon başında planladığımız ve yapamadığımız 2 transfer vardı, büyük bir ihtimalle onları gerçekleştireceğiz." dedi.



Denizli, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, stat açılışından dolayı hem camia hem de kendi adına son derece önemli bir müsabakaya çıktıklarını söyledi. Karşılaşmayı istedikleri sonuçla kapatamadıklarını kaydeden Denizli, şöyle konuştu:



"Sevinci ne kadar büyük olacaksa üzüntüsü de o kadar büyük olan bir maç yaşadık evimizde. Kötü bir serideyiz. Her hafta mecburiyetlerden 3-4 değişiklik yapmak mecburiyetindeyiz. Sakatlıklardan dönen oyuncularımız, ilk kez sahaya çıkanlar oluyor.



Dolayısıyla her hafta değişim kadromuzun kaldırabileceği bir sayıda değişim değil. Altay takımı sene başında düşündüğümüz hedef ne ise oraya mutlaka varacak. Önümüzde oynayacağımız maçlardan sonra sezon başında planladığımız ve yapamadığımız 2 transfer vardı, büyük bir ihtimalle onları gerçekleştireceğiz. Bazı yerlerde alternatifimiz yok. Bunlara bu akşam bireysel hataları da ekledik. Çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Sadece bu akşamın üzüntüsü bizim yanımıza kalacak. Bu camiayı düşündüğümüz yere mutlaka getireceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın."



"Maça çok farklı duygularla çıktım."



Denizli, kendi adını taşıyan stattaki ilk maçında neler hissettiğinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Maça çok farklı duygularla çıktım. Yıllar önce bu stada adım attığım zaman ben çocuk denecek bir yaştaydım. Bütün gençliğim burada geçti. Böyle bir akşamda bunu taçlandırmak hem benim hem camianın en büyük isteğiydi, olmadı ama Altay ve Alsancak bizim dönemimizde yaşadığı günlere mutlaka dönecek. Bu stat bizim evimizdi, evimiz olmaya devam edecek ve evimizde biz düşündüğümüz her türlü sonucu alacağız."

