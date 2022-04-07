Mustafa Denizli'den TFF Başkanlığı için açıklama

Nihat Özdemir'in istifasının ardından TFF Başkanlığı koltuğu için her yeni gün çarpıcı bir iddia ortaya atılırken Fatih Terim'den sonra diğer bir efsane Mustafa Denizli'nin ismi de gündeme geldi.



Süper Lig'deki Anadolu kulüpleri başta olmak üzere bir çok kulüp başkanının da futbolun patronluğu koltuğunda Mustafa Denizli'nin oturmasını istediği ileri sürülürken, tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu:



"Böyle bir görev için adımın geçmesi onur verici. Ancak ben talip değilim. Tüm kulüplerin bu yönde bir isteği olursa ve bana ihtiyaç varsa görevden kaçmam."



BELİRSİZLİK SÜRÜYOR



Bu arada başkanlık için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Hüsnü Güreli ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de isimleri geçiyor. Ayrıca Hamit Altıntop da gündemdeki yerini koruyor.



Milli Takım'a Stefan Kuntz'u getiren Altıntop'un Alman Hoca'nın en büyük destekçisi olduğu biliniyor. Yeni başkan 16 Haziran'daki genel kurulda seçilecek.







