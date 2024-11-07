Mustafa Denizli'den Semih Kılıçsoy yorumu: 'Yazık olur'

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, karşılaşmada gol atan Semih Kılıçsoy'u değerlendirdi.
HT Spor ekranlarında konuşan Denizli'nin açıklamaları şöyle:
"Semih Kılıçsoy bir çizgi futbolcusu değil. Hem takıma hem ona yazık olur. Merkezde fizikli olmamasına rağmen çabukluğu ve sıçrama kabiliyeti... Boyuna rağmen çok iyi hava topuna da çıkıyor. Dolayısıyla bunları biraz daha paylaşması lazım arkadaşlarıyla. İletişim bir futbol takımında en önemli unsurdur. Teknik adamla futbolcu arasında, futbolcuyla futbolcu arasındaki iletişim, futbolcunun gelişimine müthiş katkı sağlar."
"EGOİZMİ FAZLA"
"Semih ümit vaadeden futbolcu. Eksikleri var ama belli avantajları da var. Ama egoizmi, normal golcü egoizminden daha fazla... Onu törpüleyecek."
HT Spor ekranlarında konuşan Denizli'nin açıklamaları şöyle:
"Semih Kılıçsoy bir çizgi futbolcusu değil. Hem takıma hem ona yazık olur. Merkezde fizikli olmamasına rağmen çabukluğu ve sıçrama kabiliyeti... Boyuna rağmen çok iyi hava topuna da çıkıyor. Dolayısıyla bunları biraz daha paylaşması lazım arkadaşlarıyla. İletişim bir futbol takımında en önemli unsurdur. Teknik adamla futbolcu arasında, futbolcuyla futbolcu arasındaki iletişim, futbolcunun gelişimine müthiş katkı sağlar."
"EGOİZMİ FAZLA"
"Semih ümit vaadeden futbolcu. Eksikleri var ama belli avantajları da var. Ama egoizmi, normal golcü egoizminden daha fazla... Onu törpüleyecek."