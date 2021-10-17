Mustafa Denizli'den hakem tepkisi

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Karagümrük'e 1-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Maçı kazanabilecek oyunu oynadıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Final pasları hariç oyundan memnundum. Karşımızda tecrübeli bir takım var. Bizimle başa baş oynama imkanı olan bir takımdı. Oyunun başından itibaren kontrolü aldık, bir anlık gaflet gol yememize neden oldu. Oyuncularımın performansından memnunum. Bugünkü amacımız iyice kopmak ve üstte yer kapmaktı. 18 puana ulaşsak çok iyi olacaktı. Bu kadar şut atıp netice almamak... Bazen böyle maçlar da oluyor. Çok bir şey söylemeye gerek yok. İçeride zorlandığımız maçlardan biri oldu diyebilirim ama bugün 3 sonuç da tecelli edebilirdi. Kazanacak kadar pozisyonumuz var." dedi.



Maçın hakemi Suat Arslanboğa'ya tepki gösteren Mustafa Denizli, "Her iki takım için de aynı pozisyonları farklı yorumlayan bir hakem vardı. Ben hayatım boyunca bu kadar lig maçına çıktım, kırmızı kart görmedim, bugün görmemenin nedeni sabırlı olmam. Aynı şeyleri bir insan nasıl farklı yorumlayabilir? Bunu anlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.





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