Mustafa Denizli'den Altay ve sözleşme açıklaması

Altay'ın efsanesi Mustafa Denizli yani lakabıyla "Büyük" Mustafa, Süper Lig'e çıkardığı İzmir ekibiyle ilgili Milliyet Gazetesi'nden Milal Meşe'ye açıklamalarda bulundu.



Geleceği hakkında konuşan Mustafa Denizli "Kulübüm benimle ilgili düşüncesini paylaşır, kararı da ortak veririz. Bu takım ile bir şey yapılabilir düşüncesi gerçekleşirse devam edebiliriz." dedi.



"ALLAH'A MİNETTARIM"



"Büyük Mustafa", Galatasaray'a geldiğinde Altay küme düştü. Bu kez 'Mustafa Denizli' takımı Süper Lig'e çıkardı. Nasıl bir duygu bu?



"Altay'ı Süper Lig'e çıkarmayı anlatsam hüzünlenirim. Bu duygu insanların kolay kolay yaşayamayacağı bir duygu. Ben Altay'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'nin en büyük kulüplerinde ve milli takımda görev yaptım. Ama bir parçam oradaydı. O dönemde çok hüzünler yaşadım. Altay'ın bir play-off maçına gitmiştik. O gün belki de en hüzünlü günümdü. Finalde kaybetmiştik. Şu anki Süper Lig'e çıkma duygusunun da ne olduğunu gördüm. Allah bana bugünleri yaşattığı için minnettarım. Ben başarılarımı tek başıma elde etmedim. Yönetimle, futbolcularla, taraftarla beraber başardık. 100 yılı aşan dört kulüpte şampiyonluk yaşamaktan başka Allah'tan ne isteyebilirim ki... Başkası bunu yakalar mı bilmiyorum. Ama zor olduğunu söyleyebilirim."



"BAŞKAN'LA KONUŞACAĞIZ"



Ya bundan sonrası... Altay'ın Süper Lig'de kalıcı olması için planlarınızı yaptınız mı?



"Benim oynadığım dönemde Altay üç büyüklerden sonra en üst ligde mücadele eden takımdı. Şimdi de kaldığı yerden devam edecek. Ben başarı için plan yapıyorum. Bunları ben mi uygularım, başkası mı uygular bunu bilemem. Ama şu anda kulübün menfaatine olacak bir rapor sunacağım. Bunu da bir görev olarak düşündüm. Kulübümün yararına olacak, gelecekte para kazanılacak oyuncuları tespit etmeye çalışıyorum günlerdir. Uzun bir liste çıkardım. Bunların ne kadarı gerçekleşir bilemiyorum. Ben çalıştığım tüm kulüplerde böyle yaptım. Kendi adıma konuşamam. Kulübüm benimle ilgili düşüncesini paylaşır, kararı da ortak veririz. Bu takım ile bir şey yapılabilir düşüncesi gerçekleşirse devam edebiliriz. Kulübün bütçesini bilmiyorum. Başkan ile oturup her şeyi konuşacağız."



"SÜPER LİG'E RENK KATACAK"



2021-22 sezonunda İzmir'de nasıl bir Altay olacak?



"Yeni sezonda iyi, düşünüldüğü gibi bir Altay olacak. Bana göre Süper Lig'e renk katacak."



