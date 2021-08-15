Mustafa Denizli: 'Daha da farklı bitebilirdi'

Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Son dönemde meydana gelen felaketler üzerine konuşan Denizli, "Ülkemizin içinde bulunduğu durum itibariyle buruk mutluluk yaşıyoruz, kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum, inşallah milletimiz bir daha böyle şeyler yaşamaz." dedi.



Karşılaşmanın daha farklı bitebileceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Güzel bir sonuçla, güzel futbolla bitti. Bugün görev yapan yapmayan tüm futbolcularım lige hazır olduğunu gösterdi. Tahminimizden daha çok pozisyon bulduğumuz bir maç oldu, daha farklı bitebilecek bir maçtı. Sezona 3 puanla başlamak önemli, uzun yıllar geçmişti Altay'ın net kazandığı son maçtan bu yana Süper Lig'de. Hata yapmadık mı, yaptık. Bu her maçta olacaktır ama telafi için ortaya koydukları mücadele takdire şayan. Hayırlı olsun camiamıza, inşallah bundan sonraki maçlarda da aynı isteği gösteririz. Lig bir maraton, herkesin hazır olduğu bir kadromuz var." ifadelerini kullandı.



Yeni transferler ve takım hakkında değerlendirmelerde bulunan Mustafa Denizli, "Bir futbolcunun kalitesi ve oyun zekası varsa adaptasyon süreci azalabiliyor. Aramıza 1 hafta önce katılan, lisansı yetişmeyen arkadaşlar var, onlar da zaman içinde görev alacak. Bazı oyuncularımın pozisyonunu değiştirmek zorunda kaldık, onlar tahminimden iyi görüntü ortaya koydular ve bu benim işimi zorlaştırıyor, bu harika bir şey. Bu takımın doğru yolda olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.



