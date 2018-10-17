  •  
    "Cenk, Arda gibi sakın Türkiye'ye gelmesin!.."
  •  
    ..Ve Eljif Elmas'a milli takımda şok: İlk kez!..
  •  
    Terim'den Zanetti'ye öneri; Cannavaro gibi
  •  
    Galatasaray'a 'Ocak'ta' bir değil, iki golcü daha!
  •  
    Ünlü yorumcudan flaş öneri; "Yeniden Yanal..."

Mustafa Denizli: "Cenk, Arda gibi yapıp sakın Türkiye'ye gelmesin"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TGRT Haber'de yayınlanan Maç Daha Yeni Başlıyor programına konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Mustafa Denizli: 'Cenk, Arda gibi yapıp sakın Türkiye'ye gelmesin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2018 02:12
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Arda Turan'ın yaşadığı olaylarla ilgili olarak TGRT Haber'de yayınlanan Maç Yeni Başlıyor programına konuştu.

İşte Mustafa Denizli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Sportif direktör, ünvan olarak teknik direktörün üstünde görülen bir ünvan. Bu teknik adamın üzerindeki ünvan, taşıyan kii tecrübesiyle, bilgisiyle, tespitleriyle benden daha iyi durumda olabilir mi! Eğer olursa zaten başımızın üzerinde yeri var."

"ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇİNDE OLMAK İSTEYENLER..."

"Biz diğerlerinin rakibi olmak pozisyonundayız. Yani diğerleri, şampiyonluk yaşamış takımlar, biz onlara rakip olabilirsek zaten olağanüstü bir başarı yakalamış oluruz. Fakat, şampiyonluk kelimesi işin içine girdiği zaman bu müthiş bir baskı yaratır. Bu manada biz önümüzdeki takımların biraz gerisindeyiz. Telafi edilmeyecek bir durum mu, değil. Ben yıllarca o yarışın içinde olmuşum. O yarışın içinde olmak isteyenler, o yarışın içine girer."

"ARDA'YA SÖYLEDİM, 'TATİLE BİLE GELME' DEDİM"

"Arda Turan'ın yüzüne de söyledim, 'Türkiye'ye tatile bile gelme' dedim. Arda bir değerdir. Ona en büyük dersi kendisi verir. Cenk de Türkiye'ye gelmesin. Kariyeri gerileyecekse gelmesin..."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için