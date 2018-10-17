Mustafa Denizli: 'Cenk, Arda gibi yapıp sakın Türkiye'ye gelmesin'

"ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇİNDE OLMAK İSTEYENLER..."

"ARDA'YA SÖYLEDİM, 'TATİLE BİLE GELME' DEDİM"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Arda Turan'ın yaşadığı olaylarla ilgili olarak TGRT Haber'de yayınlanan Maç Yeni Başlıyor programına konuştu."Sportif direktör, ünvan olarak teknik direktörün üstünde görülen bir ünvan. Bu teknik adamın üzerindeki ünvan, taşıyan kii tecrübesiyle, bilgisiyle, tespitleriyle benden daha iyi durumda olabilir mi! Eğer olursa zaten başımızın üzerinde yeri var.""Biz diğerlerinin rakibi olmak pozisyonundayız. Yani diğerleri, şampiyonluk yaşamış takımlar, biz onlara rakip olabilirsek zaten olağanüstü bir başarı yakalamış oluruz. Fakat, şampiyonluk kelimesi işin içine girdiği zaman bu müthiş bir baskı yaratır. Bu manada biz önümüzdeki takımların biraz gerisindeyiz. Telafi edilmeyecek bir durum mu, değil. Ben yıllarca o yarışın içinde olmuşum. O yarışın içinde olmak isteyenler, o yarışın içine girer.""Arda Turan'ın yüzüne de söyledim, 'Türkiye'ye tatile bile gelme' dedim. Arda bir değerdir. Ona en büyük dersi kendisi verir. Cenk de Türkiye'ye gelmesin. Kariyeri gerileyecekse gelmesin..."