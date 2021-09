Mustafa Denizli: 'Bu tempoya kimse yanıt veremezdi'

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, İzmir derbisinde Göztepe'yi 2-1 yendikleri maçın sonrasında konuştu.



"İzmir derbileri böyledir. Esasında çok tempolu başladık, iki karşılıklı penaltı, bizim için biraz tempoyu düşüren faktör oldu, Göztepe için olumlu dönüş oldu penaltı. Bugün bizim 2. yarıdaki tempomuza Göztepe'nin de, başka bir takımın da cevap vermesi zordu. İzleyenler için güzel oldu, Altay taraftarları için farklı oldu. Şu anda Göztepe - Altay rekabeti bitti, onlar bizim her zaman dostumuz. Saha içi rekabet hep devam edecek. Daha üretken olabilirdik ama bu maç geri dönüş maçı oldu, 2. yarıda yüksek tempoyla döndük. Hem futbolcularımı, hem rakibi kutluyorum. Bazen gözler farklı görür. 18 yıl aşağı yukarı kaptan olarak bu maçların içinde oldum, Altay maçları Göztepe için önemlidir, İzmir adına güzel bir gece oldu desek bir kısmı üzülür, bir kısmı sevinir." dedi.



Altay taraftarlarına mesajı sorulan deneyimli hoca, "Taraftar bu takımı sevdi, bu takım da taraftarını sevdi. Yeni bir kadroyuz, 10 tane yeni arkadaşımız var, 3 Türk şartıyla oynamak sizi zaman zaman zor durumda bırakıyor. Seçenekleri doğru kullanmak mecburiyetindeyiz, onu da daha doğru kullanacağız." diye konuştu.



"MARCO ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU"



Denizli, bir gazetecinin Marco Paixao ile ilgili sorusu üzerine, "Futbolcularla ilgili ne kadar süre oynar, ne kadar süre oynamaz ön düşüncemiz olmaz, Çalışmalarımızda bunu tayin ederiz, oyunun gidişatına göre tayin ederiz. Bugün süresi biraz daha uzun oldu. O da oyuna girdikten sonra bu süreyi iyi kullandı. Marco geldiğinden beri Altay için son derece önemli bir futbolcu. Devamlı gol atan ve bu ligde de gol atabileceğini gösteren bir oyuncu. Onu belki 90 dakika değil ama özenle kullanmamız lazım. Özel bir golcü. Maçın gidişatına göre oyunun kaderini her an değiştirebilecek bir oyuncu." yanıtını verdi.



"TÜRKİYE'DE BULAMADILAR HERHALDE"



A Milli Futbol Takımı'nın başına Alman Stefan Kuntz'un getirilmesinin gündemde olduğu ve yabancı futbolcu sayısının azaltılmasına karşın, milli takım için yabancı bir isimle anlaşılmasına kamuoyunda tepki olduğunun aktarılması üzerine Denizli, şunları kaydetti:



"Esasında tepkilerini iyi veren, duyarlı bir kamuoyumuz var. Hem meslek hayatımdan hem futbolculuk hayatımdan arkadaşımız Şenol Güneş hakkında Fatih (Terim) hoca geçen hafta son derece açık beyanlarda bulundu. Onun üzerine bir şey ilave etmeye gerek yok. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de milli takımın başına geçecek kalitede bir teknik adam bulamadı. Bunu demek lazım. Onun dışında başka ilave edecek bir şey yok."