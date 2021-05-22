Mustafa Denizli: 'Altay'ın bendeki etkisi bambaşka!'

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında karşılaştığı İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yenerek adını finale yazdıran Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, yaşayacağı en büyük mutluluğun siyah-beyazlı camiayla Süper Lig'e geri dönmek olacağını söyledi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Denizli, çok büyük camialarda görev yaptığını anımsatarak, "Geriye dönüp baktığım zaman şu an görev yaptığım camia benim hayatımın dörtte birinden fazlasını geçirdiğim bir camia. Teknik adam olarak çok büyük camialarda görev yaptım. Milli takımda da görev yaptım. Bunlar benim için övünç sayfalarıdır. Altay'ın üzerimdeki etkisi çok başka bir şey. Altay bana transfer teklifi ile gelemez. Bana transfer çağrısı yapamaz. Ancak beni görev emri olarak davet eder. Bu bir görev emriydi. Çok acil işlerimi dahil her şeyi yüz üstü bıraktım. Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi." ifadelerini kullandı.



Bir basın mensubunun "Finalde kimle karşılaşmak istersiniz?" sorusuna Mustafa Denizli şu yanıtı verdi:



"Samsunspor averajla çıkamadı. Altınordu çok köklü camialardan biri. Yıllar önce beraber mücadele ettiğimiz takımlardan biriydi. Finale hazırlanacağız. Bu iki takımdan hangisi çıkarsa fark etmez. Çıkıp finalde mücadelemizi yapacağız. Benim adıma Altay'ın Süper Lig'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk."



