Mustafa Denizli, 19. kez Fenerbahçe'ye rakip

Altay, Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Denizli, 19. kez Fenerbahçe'ye rakip
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28 Ağustos 2021 14:12
Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra tekrar mücadele eden Altay, ilk 2 haftayı kayıpsız geçtikten sonra 3. hafta mücadelesinde 29 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Altay-Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligde ilk hafta konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay, geçen hafta da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi. Ligde ilk 2 haftada puan kaybı yaşamayan 5 takımdan biri olan Altay, 29 Ağustos Pazar günü rakibini yenmesi halinde 1981-1982 ve 1992-1993'te üçte üç yaparak başladığı sezonların başarısını tekrarlayacak.

Siyah-beyazlı ekipte eksik futbolcu bulunmuyor.

Denizli, Fenerbahçe'ye 19. kez rakip olacak

Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk yaşayan isimlerden Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibe 19. kez rakip olacak.

Daha önce Galatasaray, Kocaelispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın başında Fenerbahçe ile 18 kez karşılaşan Denizli, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.


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