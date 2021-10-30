Mustafa Denizli: "1 puan zaman zaman memnun eder"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımının Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yorumladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Denizli: '1 puan zaman zaman memnun eder'
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30 Ekim 2021 19:34
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "En azından biz üç haftalık mağlubiyet serisine son verdiğimiz için hem de 15 puan barajını geçtiğimiz için mutluyuz." dedi.

Denizli, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, alternatifi olmayan oyuncuların sakatlığı nedeniyle önemli değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sahadan 1 puanla ayrıldıklarını kaydeden Denizli, "Bugün beraberlik, hem 15 puan takıntısını atmak için hem de şartlar ne olursa olsun kazanmak uğruna iyi mücadele ettiğimiz için memnun etti. 1 puan zaman zaman memnun eder mi, eder." dedi.

Denizli, Altay taraftarıyla bütünleşen bir takım olduğunu belirterek, "Sivasspor'u da kutlamak lazım. Bizim de Sivasspor'un da kazanabileceği pozisyonlar vardı maçta. En azından biz üç haftalık mağlubiyet serisine son verdiğimiz için hem de 15 puan barajını geçtiğimiz için mutluyuz. Bu takıma güvenen taraftar, bu güvenin boşa olmadığını önümüzdeki haftalarda daha iyi hissedecek ve takımına daha fazla sahip çıkacak." diye konuştu.

Fraport TAV Antalyaspor maçından sonraki milli arada sakat oyuncuların da takıma döneceğini kaydeden Denizli, "Bugün görev yapan oyuncularım her şeyi yaptılar, olmadı." dedi.


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