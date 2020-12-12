Mustafa Dalcı: 'Üzerimizdeki baskıyı kırdık'

Süper Lig'in 12. haftasında başkentte İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 mağlup eden MKE Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Mustafa Dalcı, iki kez geriye düşmelerine rağmen oyuncularının gösterdiği mücadeleyle kazandıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Dalcı, çok ciddi bir takımla oynadıklarını aktararak, "İki kez geriye düşmemize rağmen oyuncularımın içeride göstermiş olduğu ciddi mücadele ve arzuları bu sonucu getirdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.



Mustafa Dalcı, "Maçın gidişatı 3-5-2 oynayan takımlara karşı bazen oyun içerisinde stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık. Satranç gibi maç oldu diyebilirim, yenik duruma düştüğümüzde riskleri almak zorundaydık, 4-4-2'ye dönmek zorunda kaldık bazen. Bu da oyun içerisinde bize belli zamanlarda avantaj getirdi. Dolayısıyla zor süreçler yaşıyoruz, haftalardır galip gelemeyen bir MKE Ankaragücü vardı. Oyuncularımın üzerinde ciddi anlamda bir baskı vardı. Dolayısıyla bu galibiyet gerçek anlamda belli bir kimliğe bürünmemize sebep oldu. İleriye daha umutlu bakıyoruz, tabii ki ayağımızın yere basması gerekiyor, bu bir başlangıç, umarım bundan sonra galibiyetlerin serisi devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.







