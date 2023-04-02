Mustafa Dalcı: 'Oyunun karşılığını alamadık'

Manisa FK'ye yenilen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, maçın ardından konuştu.



Dalcı, haftalardır iyi mücadele etmelerine rağmen arzu ettikleri puanları alamadıklarını aktararak, "Bugünkü maçta sahada oynanan oyunun maalesef karşılığını alamadık. İlk yarıda rakibe pozisyon vermedik, hatta devreye girmeden değerlendiremediğimiz net bir pozisyonla oyunu koparabilirdik. Onu da atsa bambaşka bir ikinci yarı olacaktı." ifadelerini kullandı.



İkinci yarıda üstünlüğü rakiplerine bıraktıklarını dile getiren Dalcı, "İkinci devre tamamen senaryo değişti, devrenin başında golü yedik, son bölümde de duran toptan yediğimiz golle kaybettik. Haftalardır iyi olmamıza rağmen almamız gereken puanları alamadığımız için üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ