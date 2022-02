Mustafa Dalcı: 'Oyuncularım istedi ve kazandık'

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçında Bursaspor'u sahasında 2-1 yenen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kazanmak adına yapılması gereken her türlü fedakarlığı gösterdiklerini söyledi.



Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çok iyi başladıklarını, ilk bölümde üç-dört tane net pozisyonları olduğunu belirterek, "Çok rahat pozisyonlardı bunlar gol olmuş olsa maçın hikayesi çok farklı olurdu. Fakat onları atamayınca çok talihsiz bir gol yedik, takımın biraz demoralize olduğunu net bir şekilde gördük." dedi.



İkinci yarı takımı toparlamak için oyuncularıyla farklı şeyler konuştuğunu ifade eden Dalcı, "Aslında Bursaspor'un kadrosu gayet iyi, onlar sezon başı şampiyonluğa kurulan bir takımdı ama bulundukları kaostan bir türlü çıkamamaları her maçı biraz daha kendi içerisinde zor duruma sokuyor, Bursaspor adına. Bireysel olarak baktığımızda ise gerçekten çok yetenekli bir takım." diye konuştu.



İkinci yarı oyuna iyi başladıklarını aktaran Dalcı, şöyle devam etti:



"46. dakikada iki tane yüz de yüz pozisyonumuz vardı. Totalde hatırladığım 7-8 tane çok net pozisyonlarımız vardı. Şampiyonluğa oynuyorsan bu tarz maçlarda bu pozisyonları gol yaparsan o zaman düğüm çözülüyor. Buraları doğru irdelememiz, üzerinde daha çok çalışmamız gerekiyor. Şöyle bir gerçeklik var, oyuncularımın hakkını sonuna kadar vermek gerekiyor. Hepsi yürekten oynadı sonuna kadar vazgeçmedi, kazanmak adına yapılması gereken her türlü fedakarlığı gösterdiler. Dolayısıyla buradan bütün oyuncularımı yürekten kutluyorum, geri dönüşü gerçekten muhteşem oldu. Oyuncularım istediği için böyle oldu çok net söyleyebilirim."



Dalcı, taraftarların desteğine yönelik de camia olarak Süper Lig'e çıkmayı çok istediklerini belirterek, "Bütün taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.





