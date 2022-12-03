Mustafa Dalcı: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz'

Bodrumspor'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, maçın ardından konuştu.



Dalcı, maçla ilgili çok fazla söylenecek şeyleri olmadığını, yenilginin kendilerini üzdüğünü kaydetti.



Zor bir görev aldıklarını ve takımın zor durumda olduğunu vurgulayan Dalcı, şöyle konuştu:



"Genç oyuncularımızla sahanın içerisinde belli bir mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. İlk yarı kalan maçlarda puan ya da puanlar almak için saha içinde oyuncularımın mücadelesinde hiçbir sıkıntı yok. Ancak genç oyuncularla belli bir yere kadar mücadele verebiliyorsun. İkinci yarıya kadar alacağımız puanlar neyse onlara talip olmaya çalışıyoruz. İçeride organize bir oyun sergileyemiyoruz. Sadece şiddeti yüksek maçlarda direnç göstermeye çalışan bir anlayışımız var. Kalan maçlarda puan almaya çalışacağız. Bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüze bakmamız lazım."





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