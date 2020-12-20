Mustafa Dalcı: 'Her puanın kıymeti lig sonunda görülür'

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı Gençlerbirliği maçı sonrası, 1-0 geriden gelerek bir puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Derbiye çok iyi hazırlandıklarını anlatan Dalcı, şunları kaydetti:



"Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Sevindirici olan şey, geriden gelip 1 puan kazanmak. Bir kimlik kazandık, bir oyun anlayışımız var. Artık sahada kaybetmeyi kabul etmeyen bir karakter var. Emin adımlarla ilerlediğimiz açık açık gözüküyor. Hafta boyunca gerçek anlamda iyi hazırlandık. Öz eleştiri yapacak olursak ilk yarı ve ikinci yarıya 10-15 dakika iyi başlayamadık. Önemli olan negatif durumu pozitif duruma getiren karakterin sahada olmasıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Puan puandır. Konum itibarıyla alacağımız her puanın kıymetini lig sonu göreceğiz. Gönül 3 puan isterdi ama bazen nasip, kısmet olmuyor."



