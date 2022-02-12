Mustafa Dalcı: 'Hedefe giderken her maç zor'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı , Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor'a 1-0 yenildikleri maçı değerlendirdi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, organizasyon gücü yüksek bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.



Ön alan baskısıyla maça başladıklarını ancak kazanılan topları iyi değerlendiremediklerini anlatan Dalcı, şunları kaydetti:



"Final toplarında beceriksizdik. Rakip 10 kişi kalınca aslında işimiz daha da zorlaştı. Keşke 11'e 11 devam etseydi. Tamamen 10 kişiyle savunmaya geçtiler. Çözülebilir oyunu daha da zora soktu bu durum. Kendi sahamızda kazanmak adına oyuncularım yapılması gereken her şeyi yaptı. Futbolda bazen olmayınca olmuyor. Rakip takımı tebrik ediyorum. Şampiyonluğa oynuyoruz bazen böyle skoru pozitife çevirmek anlamında eylem yaparken kalenizde kontratak görüyorsunuz. Birkaç cılız atak dışında pozisyon vermedik. Üçüncü bölgeye belki yoğun baskı yaptık ama istediğimiz golü bulamadık. Hedefe giderken her maç zor, bu maçı da bir tecrübe olarak göreceğiz." diye konuştu.



Dalcı, maçın sonunda göğsünü tutarak kendini yere bırakan futbolcusu Eren Derdiyok'un durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Göğsünün üzerine şiddetli bir düşüş yaşadı. Spazm gibi bir durum oldu, nefes alırken zorlandı. Nabzının normale dönmesi için kendini yere bıraktı. Durumu iyi." dedi.









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