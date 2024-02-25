Mustafa Dalcı: 'Hakemi tebrik ederim'

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı, aldıkları sonuç nedeniyle hakeme tepki gösterdi.
Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın hakemini tebrik ettiğini belirterek, basın toplantısını tamamladı.
Karşılaşmanın hakemi Manisa FK'den iki oyuncuya kırmızı kart göstermişti.
Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın hakemini tebrik ettiğini belirterek, basın toplantısını tamamladı.
Karşılaşmanın hakemi Manisa FK'den iki oyuncuya kırmızı kart göstermişti.
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