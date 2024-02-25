Mustafa Dalcı: "Hakemi tebrik ederim"

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı berabere biten Gençlerbirliği maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Dalcı: 'Hakemi tebrik ederim'
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25 Şubat 2024 18:52
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı, aldıkları sonuç nedeniyle hakeme tepki gösterdi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın hakemini tebrik ettiğini belirterek, basın toplantısını tamamladı.

Karşılaşmanın hakemi Manisa FK'den iki oyuncuya kırmızı kart göstermişti.

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