Mustafa Dalcı: 'Gidecek çok yolumuz var'

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, stratejisi yüksek bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Rakibimiz gerçekten güçlüydü. Konumunun gereği de kazanması gerekiyordu. Ama biz de bulunduğumuz bu durumdan biraz daha yukarılara çıkabilmek adına oyun planlarımız vardı. Açıkçası oyuncularım bu planı gerçekten sahanın içerisinde ciddi şekilde yerine getirdiler. Dolayısıyla bunun karşısında da üç puan aldık. Bu anlamda gerçekten oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Bu galibiyeti de camiamıza armağan ediyorum." diye konuştu.



Dalcı, ligin ikinci yarısına 3 puanla başlamanın kendileri için oldukça önemli olduğuna işaret ederek, , "Bu anlamda oyuncularımın sahada vermiş olduğu mücadeleden dolayı onları gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Gidecek çok yolumuz var. İkinci yarı bu ligde her şey daha çok çetin geçiyor. Bunun da farkındayız. Dolayısıyla bundan sonra da üstüne koyarak, arttırarak devam ederiz." ifadelerini kullandı.



Dalcı, müsabakanın hakemiyle ilgili soruya, "Hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Ben olaya hep şöyle bakıyorum. Futbol, hatalar oyunu. Bu hatayı hoca olarak ben de yapacağım. İçeride oyuncular bu hatayı yapacak. Dolayısıyla onların da hata yapma hakkının olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde art niyetli olduğunu düşünmüyorum." şeklinde yanıt verdi.



Bir sonraki iç saha maçında Erzurumspor FK ile 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacaklarını vurgulayan Dalcı, şunları kaydetti:



"Futbol, gerçekten ambiyansı gerektiren bir oyun. Dolayısıyla bu statta hem kendimiz ev sahibi olarak hem de rakip takımlar bu ambiyansı yakalayamıyor. Dolayısıyla motivasyon bu anlamda bu sahalarda zor oluyor. İnşallah bundan sonraki maçımızı gerçekten 19 Mayıs Stadı'mızda oynayacağız. O zaman oradaki ambiyans oradaki oyuncu konsantrasyonu çok farklı olacaktır."



