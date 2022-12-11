Mustafa Dalcı: 'Gençlerbirliği bu ligde kalacak!'

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, transfer yasağının kalkmasıyla güçlü bir kadro kuracaklarını belirterek, "Gençlerbirliği bu ligde kalacak." dedi.



Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Bu maçın önemini biliyorduk. Oynanan oyuna bakıldığında aslında berabere de kalsak üzüleceğimiz bir maçtı." diye konuştu.



Genç oyunculardan kurulu bir kadroları bulunduğuna işaret eden Dalcı, "Oyuncularımızın tecrübesizliğini maçın her anında hissediyoruz. İşimiz zor, daha da zorlaştı. Bunun farkındayız ama Gençlerbirliği bu ligde kalacak. Yönetimimiz, başkanımız... Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah transfer yasağının kalkmasıyla ikinci yarı çok güçlü bir Gençlerbirliği gelecek ve ligde kalacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Kadro darlığı nedeniyle oyun sisteminde bazen değişikliğe gittiklerini dile getiren Dalcı, "Oyuncuların sakatlığı bizi maalesef bu durumlara sokuyor. Ama buna cevap alamayınca da mecburen B planına geçiyorsun. Sol ve sağ bekte oyuncu oynatmakta gerçekten zorlanıyoruz. Bu da bizim oyun formatımızı zorluyor. Süreci bu şekilde geçirmeyi düşünüyoruz. Elinizdeki malzeme neyse ona göre davranmanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Dalcı, Arda Güler'in bonservisindeki pay konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığına yönelik haberlere ilişkin soruya, "Bu konuda bir açıklama yapmam çok doğru değil. Yönetimimiz bu anlamda Fenerbahçe ile görüşmelerini yapıyor. Kısa zamanda kendileri size bu konuda açıklama yaparlar." yanıtını verdi.





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