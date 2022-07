Mustafa Dalcı'dan transfer açıklaması

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, camiayı Spor Toto Süper Lig'de doğru temsil edecek kadroyu kurmayı hedeflediklerini söyledi.Bolu Dağı'nda bir otelde kampta bulunan MKE Ankaragücü, sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.Teknik direktör Dalcı, basın mensuplarına, camianın Türk futbolunda önemli bir yeri olduğunu ve bu doğrultuda bir kadro planlaması yaptıklarını kaydetti.MKE Ankaragücü'nün geçen sezon 1. Lig'i domine ettiğini ve Süper Lig'i sonuna kadar hak ettiğini vurgulayan Dalcı, "Dolayısıyla hak edilmiş bir şampiyonluktu. Bu şampiyonluk bana ve oyuncularıma nasip olduğu için haklı gururunu yaşıyoruz. Şu anda Süper Lig'deyiz. Bu ligde de amacımız Ankaragücü camiasını doğru temsil edecek bir kadro kurmak." şeklinde konuştu.Dalcı, Bolu'da yeni sezona sağlıklı bir ortamda hazırlandıklarına ve iyi çalıştıklarına işaret ederek, oyuncuların yavaş yavaş tempo tutmaya başladığını belirtti.Yeni sezon öncesi bazı hedefler belirlediklerini vurgulayan Dalcı, "4-5 oyuncumuz da 3-4 gün içerisinde aramızda olacak. Lige bu şekilde, çok doğru bir şekilde başlayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Şu ana kadar transferde 7 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını aktaran Dalcı, şunları kaydetti:"4 oyuncu daha alıp transferi kapatmayı düşünüyoruz. İlk planlamamız bu şekildeydi. Bolu'da yükleme çalışması yapıyoruz. Bizim için ikinci kamp daha önemli. Burada daha çok hazırlık maçı oynayıp, takımın gidişatına göre durum değerlendirmesi yapacağız. Ama şu anda her şey yolunda. Her şey gayet güzel gidiyor."Dalcı, Süper Lig'in kendi içerisinde zorlukları barındıran bir lig olduğunu, bunun bilinciyle hareket ettiklerini dile getirerek, bu ligde her takımın her takımı yenebileceğini ifade etti.Süper Lig'de geçen sezon birçok takımın, yaşadığı olumsuzluklardan ciddi ders aldığını belirten Dalcı, şunları söyledi:"Bu sene planlamayı daha doğru yapıyorlardır diye düşünüyorum. Zor bir lig olacak. Bu lige uygun oyuncunun alınacağını, ona göre planlamaların yapılacağını düşünüyorum. Biz de bu zorlukta kendi hedeflerimiz içerisinde güçlü bir Ankaragücü oluşturmak istiyoruz. Bu ligde gerçekten hedeflediğimiz bazı kriterler var. Buraları yakalamak adına çalışmalarımızı şu anda sağlıklı bir şekilde yapıyoruz."