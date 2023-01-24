Mustafa Dalcı'dan öğrencilerine tebrik

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Spor Toto 1. Lig'de 17 maçlık galibiyet özlemini Dyorex Boluspor'u 5-1 yenerek dindiren futbolcularını kutladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde 28 Ocak Cumartesi günü ligde Pendikspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılarda Dalcı'nın antrenmandan önce oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.



Alınan galibiyetten dolayı futbolcularını kutlayan Dalcı'nın şunları ifade ettiği aktarıldı:



"Her maçı final maçımızmış gibi düşünüp ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Oynayan oynamayan her oyuncunun fedakarlık yapmasını bekliyorum. Keşkelerin bizlere faydası yok. O yüzden yapacaklarımızı, yapmamız gerekenleri zamanında hayata geçirmemiz şart. Bu hafta çok iyi oynadınız, artık gücünüzün farkına varın ve kalan maçlarda ona göre oynayın. Bu camia sizlerden bunu bekliyor. Herkese emeklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum."



Öte yandan, kırmızı-siyahlıların antrenmanını kulüp başkanı Niyazi Akdaş ile idari işlerden sorumlu asbaşkan Mehmet Soylu'nun da izlediği kaydedildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ