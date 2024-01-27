Mustafa Dalcı: ''Böyle mağlubiyet beklemiyorduk''

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ye 2-0 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek, sonraki maçlarda bu kaybı telafi etmek için mücadele edeceklerini söyledi.



Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakayı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirerek, sahada karşılaşabilecekleri bütün olumsuzluklarla yaşadıklarını ifade etti.



Mağlubiyete bahana üretmeyeceklerini vurgulayan Dalcı, şunları söyledi:



"Ne olursa olsun saha içerisinde çok ciddi bir mücadele vardı. İlk yarı özellikle 1-0 geriye düştük. En azından 11'e 11 kişi ikinci yarı içeriye girebilseydik ikinci yarıda başka bir oyun planımız olacaktı ama 10 kişi olunca belli şeyler zorlaşıyor. Ama ikinci yarı 11'e karşı 10 kişili oyunda yine aslında her şeyi arayan takım bizdik. Kendi sahamızda mağlup olduğumuz için gerçekten çok üzgünüz. Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Artık bunu unutmamız lazım. Dolayısıyla burada kaybettiğimiz bu üç puanı diğer maçlarda telafi etmemiz gerekiyor. Bunun farkındayız. Bunun bilincindeyiz."



