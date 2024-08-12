Milyon eurolara transferler yap ancak böyle zeminlerde futbol oynat. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisine sahip futbolumuza bu zeminler yakışmıyor. Maçta; 4. dakikada Paulista ciddi sakatlık yaşadı (ikinci yarı bu sebeple oyundan çıktı), yerde kaldı. Hakemin bunu fark edemeyip oyunu geç durdurması oyuncu sağlığı açısından deneyimine ve çağdaş hakemlik anlayışına yakışmadı.

Eski hakemlerden Mustafa Çulcu, Beşiktaş Samsunspor maçı hakkında konuştu.Maçın zeminin eleştiren Çulcu, sözlerine şöyle devam etti: ''Ali Şansalan'ın hakemliğini eleştiren ve tavsiye veren eski hakem, sözlerini şöyle sürdürdü: ''8. dakikada Benaser'in Gedson'a yaptığı faul; umut vaat eden atağa da girer, kontrolsüz harekete de girer. Mutlak sarı kart olmalıydı. Hakem faulü verdi kartını kullanmadı. Hakemlere eğitimciler, "" diye tavsiyede bulunuyorlar ama bunda ısrar yanlış pozisyon net ise kart çıkmalı, dakika fark etmez çıkmalı...Bu eleştiri ve tavsiyelerimizin ötesinde hakem Ali Şansalan iyi koştu iyi yer aldı oyuncularla iyi iletişim kurdu gösterdiği sarı kartlar doğruydu ekibiyle birlikte başarılı bir yönetim gösterdi.Sivasspor-Trabzonspor maçında hakem Cihan Aydın, geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Hakemi maçta zorlayacak pozisyon yoktu. Hakem de maçı zora sokmadı, başarı ile yönetti. 44. dakikada Sivas atağında Murat Paluli ile Barisic'in ikili mücadelesinde asla penaltıdan söz edilemez. Çünkü Sivaslı Paluli, takılarak düşüyor.Yeni yılda değişmesi muhtemel FIFA listesinin, geçen sezon da gösterdiği performansla birlikte en büyük adayı olduğunu gösterdi. Geçen seneye oranla kilo vermiş ve belli ki bu sezona iyi hazırlanmış. Oyuncularla iletişimi iyi kurdu ancak kendisine şunu tavsiye edebilirim, pozisyonları fazla izah etmeye gerek yok. ''