Mustafa Cengiz'ten Fatih Terim'e: "Bir ABD'de, bir Bodrum'da"

Mustafa Cengiz'in 1905 GSYİD yıl dönümü töreninde üyelerle yaptığı sohbette Fatih Terim'i hedef alan sözleri şok etkisi yarattı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Mustafa Cengiz'ten Fatih Terim'e: 'Bir ABD'de, bir Bodrum'da'
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15 Nisan 2021 12:52
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği yıl dönümünde üyelerle sohbet ederken sözleri kulaktan kulağa yayıldı.

Cim-Bom'un antrenmanlarından iyi çalışamadığına göndermede bulunan Başkan Cengiz'in, sözlerinin hedeflerinde teknik direktör Fatih Terim de vardı.

Milliyet'te yer alan habere göre; İsim vermeden, tecrübeli teknik adamı kasteden Mustafa Cengiz, "Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a" diyerek takımın tam çalışamamasındaki sebebinin Terim olduğunu ortaya koydu.

Sarı-kırmızılıların deplasman için kullandığı özel uçuşlarda, kulübe verilen ücretsiz hakların Florya tarafından kullanıldığına işaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bundan dert yandı. Başkan Cengiz, kontenjanın hep Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi tarafından kullanıldığını dile getirdi. 



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