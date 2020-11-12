Galatasaray Yönetimi'nin aldığı sürpriz seçim kararı, sarı-kırmızılı camiada değişik yorumlara neden oldu. Mustafa Cengiz ve ekibinin olağanüstü seçim kararının ardında nedenler arayan Galatasaraylılar, bunun bir oyun olduğuna inanıyor.



Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandıran başkan olarak tarihe geçen Faruk Süren, Başkan Cengiz'in kongre kararına anlam veremediğini söyledi.



Süren, "6.5 ay kala neden seçine gidilir ki? Hangi bütçe yapılıp oylanacak? 26 Aralık ile 1 Ocak arasını kapsayan dönem için yeni bir bütçe hazırlanması gerekecek. Satranç gibi düşünelim. Bu bir hamle ve ben bu hamleyi şimdilik göremedim. Normalde ferahlamak için seçime gidilir ama bu sefer problem yaratacak, kulübü zora sokacak bir seçim söz konusu" diye konuştu.



"ALİ CENGİZ YİNE OYUN ÇEVİRİYOR"



Eski başkanlardan, hukuk profesörü Duygun Yarsuvat ise daha sert bir açıklama yaptı.



Yarsuvat, "Ali Cengiz yine bir oyun çeviriyor. Mali Genel Kurul yapması gerekiyor. Dava devam ediyor. 16 Kasım'da mahkemeden önce alınan bu karar ile bir anlamda mahkemeye iyi niyet göstergesi olarak sunulmaya çalışılıyor. Aslında herkese bir parmak bal sürüyor. Uzun zamandır seçime gidilmesini istiyorduk. Ancak bu seçim nerede olacak? Pandemi sürecinde Galatasaray Lisesi'nde yapılabilir mi? Çok adayı doğru bulmuyorum. Mevcut yönetimin karşısına tek aday çıkmalı" ifadesini kullandı.



SEÇİM YAPILABİLİR Mİ?



"Yönetim 'Kabul edilmedi' diyecek!"



Galatasaray Spor Kulübü'nün tüzüğünün 27. maddesinde, "Olağan ve olağanüstü seçim toplantıları Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılır" ifadesi kullanılıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerine göre, okullara giriş çıkışlar son derece sınırlandırıldı, velilerin girişine bile izin verilmiyor.



Bu ortamda seçime okul içerisinde nasıl izin verileceği de merak konusu oldu. Bunun da bir oyun olduğunu düşünen bazı Galatasaraylılar, "Yönetim yine biz seçim yapmak istedik, kabul edilmedi diyecek" ifadesini kullanıyor.



