Mustafa Cengiz'in ilk sözleri: Neler oluyor Galatasaray'da?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 10 saat süren başarılı bir operasyonun ardından hastanedeki odasında dinlenmeye çekildi.Konu hakkında bir yazı kaleme alan Milliyet Gazetesi yazarlarından Atilla Gökçe, ameliyattan bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'on başkan Cengiz'i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etti."Ülkemizin en başarılı beyin cerrahlarından Prof. Dr. Uğur Türe 10 saat süren başarılı bir ameliyatla beyindeki üç uru temizledi. CumhurbaşkanıAmeliyat sonrası uyandığında ilk sözleri " Neler oluyor Galatasaray'da? İşler nasıl gidiyor? Bir aksaklık var mı? " oldu.Yusuf Günay, " Ben devlet hizmetinde 9 başbakan, 13 hükümetle çalıştım. Böylesine çalışkan bir lidere çok az rastladım "dedi," Onun bütün dünyası Galatasaray"