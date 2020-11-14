Galatasaray'da açıklanan erken seçim kararı sonrası Burak Elmas, Metin Öztürk ve Cengiz Özyalçın adaylıklarını açıklamıştı.



Akıllardaki soru ise Mustafa Cengiz'in tekrar aday olup olmayacağıydı. Cengiz, bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz gün "Henüz bir kararım yok. Doktorlarım ve ailem bırakmamı istiyor" açılmasını yapmıştı. Ancak Cengiz'in kendi kararı dışında bir konu daha var, o da mahkeme.



16 Kasım'da Çağlayan 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden çıkacak karar Mustafa Cengiz'in de kararını doğrudan etkileyecek.



Aday olmayı istiyor



Pazartesi günü görülecek davada daha önce verilen bilirkişi raporuna göre karar verilecek. Eğer mahkeme 2019'da yapılan ve yönetimin ibra edilmediği kongredeki sayımın usullere uygun olduğuna hükmederse Başkan Cengiz ve yönetiminden kimse aralık ayında yapılması ön görülen seçimlerde aday olamayacak.



Tersi durumda ise Cengiz'in yanı sıra yönetimdeki isimlerden de başka adaylar çıkabilir. Bu yüzden Cengiz'in karar için mahkemeyi beklediği adaylığını net biçim de bu yüzden açıklamadığı öğrenildi.





