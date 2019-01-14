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Mustafa Cengiz'in Balotelli planı

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği iddia edilen İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

Kaynak: Takvim
Mustafa Cengiz'in Balotelli planı
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14 Ocak 2019 10:54
Galatasaray'da Mario Balotelli heyecanı yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim taraftarın gönlünü yıldız golcüyle alacak. Gomis'in ayrılışı sonrası gol yollarında büyük problemler yaşayan, Eren Derdiyok ile de hüsran yaşayan Galatasaray'da beklenen forvet transferi bitiyor.

İki golcü transfer etmek isteyen, Balotelli'yi yeniden gündeme alan ve İtalyan golcüyü iki gün önce İstanbul'a çağırıp görüşen Galatasaray bu transfer harekatında önemli mesafe katetti. Maslak'ta bir rezidansta gerçekleşen görüşmede Balotelli'nin Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirlendi.

Zirve sonrası İstanbul'dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcu, ayrılık şartlarını konuşmak için kulübü Nice ile masaya oturacak. Balotelli'yi özellikle Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in çok istediği öğrenildi.

Nice ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Balotelli bu sezon ligde 10 maçta oynadı, gol atamadı.


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