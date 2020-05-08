Mustafa Cengiz'e 10 saat süren başarılı operasyon

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçirdi

Haber; Sabah
Mustafa Cengiz'e 10 saat süren başarılı operasyon
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08 Mayıs 2020 10:55
Geçen hafta aşırı halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in yapılan değerlendirmeler sonucu bir dizi operasyon geçireceği açıklanmıştı.

Sabah ailesiyle birlikte hastaneye giden Başkan, beyin ameliyatına alındı. Operasyon 10 saat sürdü. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Başkan'ı ve ailesini yalnız bırakmadı.

2. Başkan Abdurrahim Albayrak, "Dualarımız seninle başkanım" diye paylaşım yaptı. Binlerce taraftar da Cengiz için dua mesajları paylaştı. G.Saray Kulübü de şu açıklamayı yaptı: "Başkanımız Mustafa Cengiz geçirdiği başarılı beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır. Genel sağlık durumu iyidir." 




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