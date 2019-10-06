Mustafa Cengiz'den 'VAR' tepkisi

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldıkları maça değinerek VAR hakemi Abdulkadir Bitigen'e dikkat çekti.
İKİ YILDIZ VAR'DA SORUN VAR
"Türkiye liglerindeki, alt ve üst liglerdeki bütün hakemler. Fakat çok garip bir oluşum oldu. 2 yıldır maalesef VAR'da sorun var. Çok enteresan bir şekilde özellikle bu sezon için nerede nasıl bir moda çıktıysa VAR'a gitmemek puan kaybı. VAR'a giden hakemin sanki sicili bozuluyor gibi algı yaratıldı"
VAR HAKEMLİĞİ SORGULANMALI
"Özellikle örnek verdiler İngiltere liginde 2 saniye gitti ve hakemler korkmaya başladı. Hem VAR hakemleri hem orta hakemler. Biz VAR hakemliğini Türkiye'de layıkıyla, doğru şekilde yapıldığına inanmıyoruz. Bunu Galatasaray açısından söylemiyorum sadece. Türk futbolunun marka değeri açısından söylüyorum. VAR'a gitmiyor, özellikle gitmiyor. Yani ben her şeyi bilirim, kadir-i mutlak gibi bu olmadı. VAR hakemliği ciddi olarak sorgulanmalı"
SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK MI?
"Nasıl ki siz bazı hakemleri askıya alıyorsunuz, ki bizimle alakası yok. Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve son olarak Suat Aslanboğa'nın bir saniyede görülmemiş şekilde sözleşmeleri askıya alındı. "MHK Başkanı Sayın Oğuz Sarvan" bu VAR hakeminin (Abdulkadir Bitigen) sözleşmesini askıya alacak mı? Bunu soruyorum. Sayın Oğuz Sarvan gereğini yapsın."
*Belhanda için penaltı beklenen pozisyon
ANKARA'DA YAŞANAN OLAYLAR HAKKINDA
"Ben Ankara'da büyüdüm. Bir anlamda Ankaralı sayılırım. Ankara'da dün taraftarımız rezalet yaşadı. Stat kapıları çok geç açıldı. 7 turnikeden sadece 2 tanesi açıldı. 7 turnikeye açtırana kadar maçın ilk yarısı bitti. Bütün yöneticilerimiz bununla uğraştı. Böyle bir rezalet olmaz. Neredeyse bizim taraftarımıza Çin işkencesi yapıldı. İlgililere gerekli müracaatımızı yaptık, neticesini merak ediyoruz. Ankara gibi başkentte disiplin olması gereken yerde taraftarımıza karşı estirilen bu terörün temelini, nedenini merak ediyorum"
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İKİ YILDIZ VAR'DA SORUN VAR
"Türkiye liglerindeki, alt ve üst liglerdeki bütün hakemler. Fakat çok garip bir oluşum oldu. 2 yıldır maalesef VAR'da sorun var. Çok enteresan bir şekilde özellikle bu sezon için nerede nasıl bir moda çıktıysa VAR'a gitmemek puan kaybı. VAR'a giden hakemin sanki sicili bozuluyor gibi algı yaratıldı"
VAR HAKEMLİĞİ SORGULANMALI
"Özellikle örnek verdiler İngiltere liginde 2 saniye gitti ve hakemler korkmaya başladı. Hem VAR hakemleri hem orta hakemler. Biz VAR hakemliğini Türkiye'de layıkıyla, doğru şekilde yapıldığına inanmıyoruz. Bunu Galatasaray açısından söylemiyorum sadece. Türk futbolunun marka değeri açısından söylüyorum. VAR'a gitmiyor, özellikle gitmiyor. Yani ben her şeyi bilirim, kadir-i mutlak gibi bu olmadı. VAR hakemliği ciddi olarak sorgulanmalı"
SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK MI?
"Nasıl ki siz bazı hakemleri askıya alıyorsunuz, ki bizimle alakası yok. Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve son olarak Suat Aslanboğa'nın bir saniyede görülmemiş şekilde sözleşmeleri askıya alındı. "MHK Başkanı Sayın Oğuz Sarvan" bu VAR hakeminin (Abdulkadir Bitigen) sözleşmesini askıya alacak mı? Bunu soruyorum. Sayın Oğuz Sarvan gereğini yapsın."
*Belhanda için penaltı beklenen pozisyon
ANKARA'DA YAŞANAN OLAYLAR HAKKINDA
"Ben Ankara'da büyüdüm. Bir anlamda Ankaralı sayılırım. Ankara'da dün taraftarımız rezalet yaşadı. Stat kapıları çok geç açıldı. 7 turnikeden sadece 2 tanesi açıldı. 7 turnikeye açtırana kadar maçın ilk yarısı bitti. Bütün yöneticilerimiz bununla uğraştı. Böyle bir rezalet olmaz. Neredeyse bizim taraftarımıza Çin işkencesi yapıldı. İlgililere gerekli müracaatımızı yaptık, neticesini merak ediyoruz. Ankara gibi başkentte disiplin olması gereken yerde taraftarımıza karşı estirilen bu terörün temelini, nedenini merak ediyorum"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın