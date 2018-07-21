Mustafa Cengiz'den transfer ve kamp yorumu

Galatasaray Avrupa şampiyonu da olsa, dünya şampiyonu olsa da kadrosu hiçbir zaman yetmez. Çalışma hiçbir zaman statik bir şey değildir. Üst çıtada devam edeceğiz. Bütün oyuncularımıza teklifler var, bu şampiyon takım kadrosu. Ama teklifler oyuncu ve bizim için iyi olmazsa, olumlu cevap vermeyiz.

Başkanı, Valencia ile oynanan hazırlık maçının ardından transfer ve kamp hakkında soruları yanıtladı.Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;Muhteşem bir ortam vardı. 1000'i aşkın taraftar vardı. Bir İsviçre kasabasında, küçük bir sahada hazırlık maçı ama buna rağmen 1000'i aşkın Galatasaray taraftarı vardı. Buna Valencia başkanı da çok şaşırdı. Biz şaşırmadık ama. Real Madrid, Barcelona, Manchester United'da bu pek olmuyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum.Kadromuz 25 kişi. Fatih hoca bugün 5 tane genç oyuncuyu oyuna soktu. Bu bir cesaret. Valencia gibi güçlü bir rakibe karşı 5 genç oyuncuyu ancak Fatih Terim gibi bir hoca oynatabilir. Bu genç çocuklar cesaretle oynadılar, dikine oynadılar. İnşallah hem Türk futbolu hem de Galatasaray kazanır. Hazırlık maçlarının en önemli katkısı bu oldu. AEK maçından 160, Tunus'tan 140 bin kazanacağız. Galatasaray, iki yıl içinde adım adım iyi bir noktaya gelecek.Ben de iddiaları duyuyorum. Bazen ben de şaşırıyorum. O kadar ilginç şeyler yazılıyor ki Fatih hocaya soruyorum doğru mu diye. Çok inandırıcı, güzel yazıyorsunuz. Çok samimi söylüyorum bunu. Çalışmalarımız çok sıkı bir şekilde sürüyor. Biz satmadan oyuncu alamıyoruz. Diğer kulüpler de öyle sanırım. Oyuncuları satmak da istemiyoruz. Onlar bu kadro ile Türkiye şampiyonu oldu.