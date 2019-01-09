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Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada transfere de değindi.

Kaynak: Sporx.com
Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması!
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09 Ocak 2019 19:10
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda taraftarların merakla beklediği transfer konusunda da konuştu.

Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada ''Taraftar bazen ağır konuşuyor. Ben de genç olsam belki aynısını yapardım. Şu an Çin'de saat kaç, Brezilya'da saat kaç, Türkiye'de saat kaç? Bunun lütfen farkına varın. Arkadaşlarımız neredeyse hiç uyumuyor, nöbet tutuyor. Buna emin olabilirsiniz.'' sözlerini kullandı.

GÜNDEMDEKİ İSİM ALAN CARVALHO

Cengiz'in bu sözleri ise uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan ve Çin'de forma giyen Brezilyalı forvet Alan Carvalho'yu akıllara getirdi.

Çin Ligi'nde Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan'ın takımıyla olan sözleşmesi 19 Ocak tarihinde sona eriyor.

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