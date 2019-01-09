Başkanı, Divan Kurulu'nda taraftarların merakla beklediği transfer konusunda da konuştu.Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada ''Taraftar bazen ağır konuşuyor. Ben de genç olsam belki aynısını yapardım.Brezilya'da saat kaç, Türkiye'de saat kaç? Bunun lütfen farkına varın.Buna emin olabilirsiniz.'' sözlerini kullandı.Cengiz'in bu sözleri ise uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan ve Çin'de forma giyen Brezilyalı forvet Alan Carvalho'yu akıllara getirdi.Çin Ligi'nde Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan'ın takımıyla olan sözleşmesi 19 Ocak tarihinde sona eriyor.