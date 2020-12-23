Mustafa Cengiz'den Radamel Falcao açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Cengiz'den Radamel Falcao açıklaması
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23 Aralık 2020 15:57
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Falcao'nun Ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı hakkındaki bir soruyu cevapladı; "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Falcao'nun Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi? Bilmiyorum" dedi.

Falcao'nun çok büyük bir futbolcu olduğunun altını çize Mustafa Cengiz, "Falcao'yu getirdik, 60 bin kişi karşıladı. İstanbul Emniyeti aradı bizi... Falcao'ya dedik ki gündüz görsen korkardın bu kalabalığı" şeklinde konuştu.



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