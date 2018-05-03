Mustafa Cengiz'den Nagatomo sorusuna flaş cevap

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulunurken, transfer konusuna da değindi.
Mustafa Cengiz, UEFA, finansal durumları değerlendirirken, Nagatomo hakkındaki soruyu da ilginç ifadelerle yanıtladı.
Inter ile henüz bir görüşme yapmadıklarını ve sözlerinin Nagatomo'nun bonservisine olumsuz yansıyabileceğini dile getiren Cengiz, ''Nagatomo öyle bir transfer yaptık ki. Tek transfer yaptık. Nagatomo 3'te sağlık testinden geçtiğinde Florya'ya gitmemişti. Odama gelmek istediğini söyledi. Oraya gitseydi, izin almasını beklerdim Florya'dan. Geldi. Çok kaliteli bir insan. Saat 3'tü ve transferinin gerçekleşemeyeceği ihtimalinden haberi yoktu. Bu bir dram. Adam bilmiyor aslında İtalya'ya dönebilirdi. En önemlisi şu, ekomomi bakanı Tokyo'ya gittiğinde bizden derhal yüzlerce Nagatomo forması istediler. Japaonlar gelmeye, yer talep etmeye başladılar. Japon büyükelçisi geldi. çok nazik bir insan. Bize özel bir teşekkür yazdı. Yetmedi Japon Futbol Federasyonu, Japon milli takım teknik direktörü resmi teşekkür mektubu yazdılar. Çok karakterli bir insan. Ama yarın tüm bu söylediklerimiz bize İtalyanlar tarafından yol-su-elektirik olarak geri dönebilir. Normal şartlarda isteyecekleri para yerine bir Maradona parası isteyebilirler. Şu an bir görüşme yapmadık. Herkes birbirinin hamlesini bekliyor'' ifadelerini kullandı.
Mustafa Cengiz, finansal durumun nasıl bu hale geldiğini de söylerken Hatalar, birikmiş hatalar. Sadece bir ya da bir önceki yönetimin değil, bu olay bir film değil, bir dizi film. Hatalar belki de zorunlu hale gelen, belki kişisel hatalardı. Bunlar bizi mali açıdan bu duruma getirdi. Bu hatalar sadece Galatasaray'da olmadı, bu Türk futbolunun sorunu. Belki Göksel Gümüşdağ'ın böyle bir problemi olmayabilir çünkü çok yeni bir kulüp. Bu sorunları aşmak Türk futbolunun sorunu'' dedi.
Aday olduğunu da açıklayan Cengiz, ''Başkanlığa adayım. 3 yıllık seçilmeme rağmen söz verdiğim için Mayıs'ta seçime gidiyorum. Listemi ben de bilmiyorum, yarın inşallah öğreneceğiz'' şeklinde konuştu.
İşte Mustafa Cengiz'in yaptığı diğer açıklamalar...
''UEFA sadece sizle yüz yüze geldiğinde futbola bakmak istiyor, haklı. Geçen pek seçileceğime ihtimal vermedikleri için çok talep yoktu. Bu kez çok talep var. En doğruyu yapabilir miyim? Herkesi mutlu edebilir miyim? İmkansız bir şey. Camiamın beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak listeyi yapmaya çalışıyorum.''
''Galatasaray çok büyük bir camia. Mayıs ve Haziran için 256 milyonluk ödeme durumumuz var. Zor koşullarda geldik. 3 ayda 320 milyon TL borç ödedik. Mayısta 86 milyon, haziranda 256 milyon TL ödeme durumumuz var. En büyük geliri taraftarımızdan elde ettik. Taraftarımız ayağa kalktı, localar alındı, kombineler kalmadı.''
''Bakanlıkları, belediyeleri ziyaret ettik. Neden gittiğimizi anlayamadılar. Burada kişisel çıkarlarınızı öne aldığınız zaman bitersiniz. Ben kendi işime bir saat gitmedim. Sağolsun evlatlar yürütüyor.''
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Mustafa Cengiz, UEFA, finansal durumları değerlendirirken, Nagatomo hakkındaki soruyu da ilginç ifadelerle yanıtladı.
Inter ile henüz bir görüşme yapmadıklarını ve sözlerinin Nagatomo'nun bonservisine olumsuz yansıyabileceğini dile getiren Cengiz, ''Nagatomo öyle bir transfer yaptık ki. Tek transfer yaptık. Nagatomo 3'te sağlık testinden geçtiğinde Florya'ya gitmemişti. Odama gelmek istediğini söyledi. Oraya gitseydi, izin almasını beklerdim Florya'dan. Geldi. Çok kaliteli bir insan. Saat 3'tü ve transferinin gerçekleşemeyeceği ihtimalinden haberi yoktu. Bu bir dram. Adam bilmiyor aslında İtalya'ya dönebilirdi. En önemlisi şu, ekomomi bakanı Tokyo'ya gittiğinde bizden derhal yüzlerce Nagatomo forması istediler. Japaonlar gelmeye, yer talep etmeye başladılar. Japon büyükelçisi geldi. çok nazik bir insan. Bize özel bir teşekkür yazdı. Yetmedi Japon Futbol Federasyonu, Japon milli takım teknik direktörü resmi teşekkür mektubu yazdılar. Çok karakterli bir insan. Ama yarın tüm bu söylediklerimiz bize İtalyanlar tarafından yol-su-elektirik olarak geri dönebilir. Normal şartlarda isteyecekleri para yerine bir Maradona parası isteyebilirler. Şu an bir görüşme yapmadık. Herkes birbirinin hamlesini bekliyor'' ifadelerini kullandı.
Mustafa Cengiz, finansal durumun nasıl bu hale geldiğini de söylerken Hatalar, birikmiş hatalar. Sadece bir ya da bir önceki yönetimin değil, bu olay bir film değil, bir dizi film. Hatalar belki de zorunlu hale gelen, belki kişisel hatalardı. Bunlar bizi mali açıdan bu duruma getirdi. Bu hatalar sadece Galatasaray'da olmadı, bu Türk futbolunun sorunu. Belki Göksel Gümüşdağ'ın böyle bir problemi olmayabilir çünkü çok yeni bir kulüp. Bu sorunları aşmak Türk futbolunun sorunu'' dedi.
Aday olduğunu da açıklayan Cengiz, ''Başkanlığa adayım. 3 yıllık seçilmeme rağmen söz verdiğim için Mayıs'ta seçime gidiyorum. Listemi ben de bilmiyorum, yarın inşallah öğreneceğiz'' şeklinde konuştu.
İşte Mustafa Cengiz'in yaptığı diğer açıklamalar...
''UEFA sadece sizle yüz yüze geldiğinde futbola bakmak istiyor, haklı. Geçen pek seçileceğime ihtimal vermedikleri için çok talep yoktu. Bu kez çok talep var. En doğruyu yapabilir miyim? Herkesi mutlu edebilir miyim? İmkansız bir şey. Camiamın beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak listeyi yapmaya çalışıyorum.''
''Galatasaray çok büyük bir camia. Mayıs ve Haziran için 256 milyonluk ödeme durumumuz var. Zor koşullarda geldik. 3 ayda 320 milyon TL borç ödedik. Mayısta 86 milyon, haziranda 256 milyon TL ödeme durumumuz var. En büyük geliri taraftarımızdan elde ettik. Taraftarımız ayağa kalktı, localar alındı, kombineler kalmadı.''
''Bakanlıkları, belediyeleri ziyaret ettik. Neden gittiğimizi anlayamadılar. Burada kişisel çıkarlarınızı öne aldığınız zaman bitersiniz. Ben kendi işime bir saat gitmedim. Sağolsun evlatlar yürütüyor.''
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın