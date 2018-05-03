Mustafa Cengiz'den Nagatomo sorusuna flaş cevap

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, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulunurken, transfer konusuna da değindi.Mustafa Cengiz, UEFA, finansal durumları değerlendirirken, Nagatomo hakkındaki soruyu da ilginç ifadelerle yanıtladı.Inter ile henüz bir görüşme yapmadıklarını ve sözlerinin Nagatomo'nun bonservisine olumsuz yansıyabileceğini dile getiren Cengiz,ifadelerini kullandı.Mustafa Cengiz, finansal durumun nasıl bu hale geldiğini de söylerken Hatalar, birikmiş hatalar. Sadece bir ya da bir önceki yönetimin değil, bu olay bir film değil, bir dizi film. Hatalar belki de zorunlu hale gelen, belki kişisel hatalardı. Bunlar bizi mali açıdan bu duruma getirdi. Bu hatalar sadece Galatasaray'da olmadı, bu Türk futbolunun sorunu. Belki Göksel Gümüşdağ'ın böyle bir problemi olmayabilir çünkü çok yeni bir kulüp. Bu sorunları aşmak Türk futbolunun sorunu'' dedi.Aday olduğunu da açıklayan Cengiz, ''Başkanlığa adayım. 3 yıllık seçilmeme rağmen söz verdiğim için Mayıs'ta seçime gidiyorum. Listemi ben de bilmiyorum, yarın inşallah öğreneceğiz'' şeklinde konuştu.''UEFA sadece sizle yüz yüze geldiğinde futbola bakmak istiyor, haklı. Geçen pek seçileceğime ihtimal vermedikleri için çok talep yoktu. Bu kez çok talep var. En doğruyu yapabilir miyim? Herkesi mutlu edebilir miyim? İmkansız bir şey. Camiamın beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak listeyi yapmaya çalışıyorum.''''Galatasaray çok büyük bir camia. Mayıs ve Haziran için 256 milyonluk ödeme durumumuz var. Zor koşullarda geldik. 3 ayda 320 milyon TL borç ödedik. Mayısta 86 milyon, haziranda 256 milyon TL ödeme durumumuz var. En büyük geliri taraftarımızdan elde ettik. Taraftarımız ayağa kalktı, localar alındı, kombineler kalmadı.''''Bakanlıkları, belediyeleri ziyaret ettik. Neden gittiğimizi anlayamadılar. Burada kişisel çıkarlarınızı öne aldığınız zaman bitersiniz. Ben kendi işime bir saat gitmedim. Sağolsun evlatlar yürütüyor.''