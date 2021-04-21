Mustafa Cengiz'den motivasyon sessizliği

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor maçı öncesinde gündem programını erteledi

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Mustafa Cengiz'den motivasyon sessizliği
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21 Nisan 2021 11:00
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, günler öncesinden dün için GS TV'de canlı yayına çıkmayı planlamıştı. Ancak bunu Trabzonspor maçını düşünerek erteledi.

Süper Lig'de son haftalara girilirken, takımın konsantrasyonunu bozmak istemeyen Başkan'ın, bu yüzden bekleme kararı aldığı belirtildi.

İKİ TAKIM DA KAZANMAK İSTİYOR

3 maçlık kötü gidişi Göztepe karşısında bitiren G.Saray, çıkışını Trabzonspor karşısında sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ın tökezlediği, F.Bahçe'nin ise bay geçtiği haftada Aslan, 3 puan alıp şampiyonluk umutlarını yeşertmeyi hedefliyor. Trabzon ise 4 maçlık beraberlik serisini bitirip, bu sezon ikinci kez büyük bir maçı kazanmanın hesabını yapıyor. Trabzon bu sezon büyük maçlardaki tek galibiyetini ikinci yarıda Beşiktaş'a karşı aldı.



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